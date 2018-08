Politie pakt man op voor verdacht overlijden en vindt wietplantage 18 augustus 2018

Het gerecht in Turnhout heeft een 46-jarige man van Oost-Europese origine opgepakt na het verdachte overlijden van zijn echtgenote, in hun woning in Lille. De man had kennissen laten weten dat zijn partner bij een ruzie was overleden, mogelijk als gevolg van een val. Zij verwittigden de politie, die meteen ter plaatse ging. Op de zolder van het huis troffen de agenten overigens ook 289 cannabisplanten aan, twee kweekkamers en zakken met drugsafval.

