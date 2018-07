Politie opgeroepen voor exhibitionist in duinen 26 juli 2018

De politie werd gisteren opgeroepen voor een geval van exhibitionisme in de duinen in Oostduinkerke, ter hoogte van de Zuidenwindhelling. Volgens getuigen liep er een naakte man in de duinen en had hij enkel een hoed op. Bovendien was de man zich aan het bevredigen. De politie ging ter plaatse en zocht nog rond in de duinen, maar trof niemand meer aan. (BBO)