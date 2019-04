Exclusief voor abonnees Politie opent vuur tijdens klopjacht op Antwerpse ring 01 april 2019

Met snelheden tot 180 km per uur heeft de Antwerpse politie vrijdagnacht een voertuig achtervolgd dat weggevlucht was van een controle in Nederland. Zowel de lokale als de federale politie zette de achtervolging mee in en loste verschillende waarschuwingsschoten. De vluchters reden meermaals in op de politie en verschillende wagens bleven beschadigd achter. Eén agent raakte ook lichtgewond. In Borgerhout kwam de wagen op de Singel tot stilstand door een spijkerketting van de politie. De drie inzittenden probeerden te voet te vluchten maar werden gevat. Het trio, allen mannen van Iraaks-Koerdische afkomst, is gearresteerd. (BSB)