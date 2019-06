Exclusief voor abonnees Politie opent vuur bij achtervolging 04 juni 2019

De Brusselse politie heeft zondagavond het vuur moeten openen op een voortvluchtige. In Laken trof een patrouille de man aan die gezocht werd voor een verkeersinbreuk. Bij het zien van de agenten stoof hij er met de wagen vandoor. De politie raakte het spoor even bijster maar kon hem een kwartier later lokaliseren. De man stond in de file in Molenbeek. Ook deze keer probeerde E.A. te vluchten en hij reed een agent aan. De anderen openden daarop het vuur, maar opnieuw kon de man ontsnappen. De aangereden agent is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. (SZM)