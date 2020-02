Exclusief voor abonnees Politie opent vuur bij achtervolging in Brusselse tunnel 03 februari 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie het vuur geopend tijdens een achtervolging door de Hallepoorttunnel in Brussel. Niemand raakte gewond. De bestuurder van het voertuig nam de vlucht om aan een politiecontrole te ontsnappen, nadat hij voordien al verkeersinbreuken had gepleegd. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou hij ook geprobeerd hebben een agent aan te rijden. Na een korte achtervolging, waarbij meerdere schoten gelost werden, kon de auto onderschept worden. De vier inzittenden werden verhoord, enkel de chauffeur is aangehouden. (JCV)