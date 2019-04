Exclusief voor abonnees Politie op strand voor controle op hondenpoep 09 april 2019

In Oostende zijn honden voortaan het hele jaar door toegelaten op het strand, maar de politie zal extra controleren of hun baasjes zich aan de regels houden. "Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid", aldus burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). "Wie hondenpoep of rommel achterlaat, zal daar de gevolgen van dragen." Er komen extra controles door agenten, vooral in burger. Daarnaast zullen zes onbemande camera's erop toezien dat de stranden proper blijven. Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie tot 250 euro. (LBB)