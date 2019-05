Exclusief voor abonnees Politie onderzoekt dood gepeste vrouw (24) 25 mei 2019

De politie en het parket hebben een onderzoek geopend naar de dood van een 24-jarige vrouw uit Halle-Zoersel. Babette Christiaens stapte eerder deze week uit het leven in het naburige Massenhoven. Vrienden van de jonge schoonheidsspecialiste, die gisteren 25 geworden zou zijn, zeggen dat ze ernstig werd gepest door mensen uit haar omgeving. Dat zou ook blijken uit berichten op haar gsm. Of er een oorzakelijk verband is tussen de pesterijen en de wanhoopsdaad is nog verre van duidelijk. Wellicht worden eerstdaags enkele betrokkenen uitgenodigd voor verhoor.