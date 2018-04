Politie onderzoekt dood Belgische jager in Kruger Park 18 april 2018

De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt de dood van Eric Sevens (56) uit Neerpelt (Limburg). De man was met zijn vriendin op jachtvakantie in het bekende Kruger Park. Hij werd zondag dood teruggevonden met een kogel in het hoofd.

HLN