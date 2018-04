Politie onderzoekt dodelijke val van terras 03 april 2018

00u00 0

Een 37-jarige vrouw is zaterdag rond halfvijf 's ochtends omgekomen na een val van een appartementsgebouw in Sint-Niklaas. Bewoners hoorden een schreeuw en een klap. Toen ze poolshoogte gingen nemen, lag er een vrouw op de grond. Al snel bleek dat ze van een terras op de zesde verdieping was gevallen. De vrouw raakte een geparkeerde auto en belandde op het trottoir. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De vrouw was op bezoek in het appartementsgebouw. Politie en parket beschouwen het als een verdacht overlijden. Alle pistes worden nog onderzocht. De bewoners van de flat waar de vrouw van het balkon is gevallen, werden verhoord. Er werd niemand gearresteerd of voorgeleid. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN