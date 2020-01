Exclusief voor abonnees Politie offert voertuig op om vrouw uit zee te redden 18 januari 2020

In Oostduinkerke heeft de politie donderdagnacht een vrouw gered uit zee. Een patrouille reed met een terreinwagen zo dicht mogelijk tot bij haar, maar kwam vast te zitten. Het slachtoffer, een vrouw van 41 uit Brugge, werd wel gered en naar het ziekenhuis gebracht. Ze is aan de beterhand. De terreinwagen spoelde evenwel volledig onder en is verloren. "De vrouw zat al tot haar middel in zee en had geen gevoel meer in de benen", vertelt Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust. "De brandweer werd opgeroepen, maar gezien de precaire situatie besloot de patrouille om haar zelf zo snel mogelijk uit het water te halen. Maar onze Volkswagen Amarok reed zich daarbij vast in een zinkput. De wagen was onwrikbaar." De patrouille diende het voertuig achter te laten en liet hem gisterochtend bij laag water wegslepen.

