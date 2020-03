Exclusief voor abonnees Politie neemt vijf buitenlandse voertuigen in beslag 28 maart 2020

Sinds de afkondiging van de coronamaatregelen op 19 maart heeft de Brusselse politie van de zone Noord al vijf voertuigen van buitenlanders in beslag genomen. Die waren zonder geldige reden op het grondgebied.Drie voertuigen werden donderdag tegengehouden in Evere en Schaarbeek, terwijl er gisteren nog eens twee tegen de lamp liepen in Schaarbeek. "Ze brengen anderen in gevaar en nemen het risico om het coronavirus verder te verspreiden", klonk het bij de politie, die van de burgemeesters toestemming kreeg om de wagens administratief in beslag te nemen. In dezelfde zone werden ook al 572 GAS-boetes uitgeschreven voor inbreuken op de coronaregels. Die kunnen oplopen tot 175 euro voor een minderjarige en 350 euro voor meerderjarigen. Verder werden 15 processen-verbaal opgesteld tegen handelaars en cafés.

