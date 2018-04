Politie neemt Cannabisolie voor epilepsiepatiënte (9) in beslag 18 april 2018

Jean-Pierre Voncken (foto) uit Maasmechelen is woedend. Zijn 9-jarige dochter Sofie die aan zware epilepsie lijdt, heeft nog maar net genoeg cannabisolie voor de komende drie weken. Al de rest werd in beslag genomen door het gerecht, aangezien het om een illegaal product gaat. "Ons laatste redmiddel wordt nu zelfs afgepakt." Sinds haar zesde experimenteren de ouders van Sofie voorzichtig met CBD-olie in combinatie met de medicatie die ze van het UZ Leuven krijgt. Sindsdien zingt, danst en praat ze, terwijl ze vroeger geen woord zei. "Iemand maakt die olie voor ons, maar bij hem zijn ze binnengevallen. Alles werd in beslag genomen. We hebben nog één potje, waar ze de drie weken nog mee toekomt. En wat dan? Gaan we toelaten dat ze weer zware aanvallen kan krijgen mét de dood als gevolg? Dit is onrechtstreeks moordpoging vanuit de overheid." (MMM)

