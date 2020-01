Exclusief voor abonnees Politie neemt 1.600 stukken speelgoed in beslag 14 januari 2020

00u00 0

De Brusselse lokale politie heeft in één dag tijd 835 kledingstukken en 1.600 stukken speelgoed in beslag genomen. De 'buit' kwam van drie straatverkopers in de Nieuwstraat, die hun waren in het midden van de drukke winkelstraat hadden uitgestald. "Die activiteiten zijn niet alleen illegaal, ze hinderen ook de mensen", klinkt het bij de politie. "De spullen nemen vaak een groot deel van de openbare weg in beslag." De kledij werd aan het OCMW geschonken, terwijl het speelgoed vernietigd werd omdat het gevaarlijk was, vooral voor kleine kinderen. (AYK)