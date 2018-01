Politie moet uitrukken voor vrijend koppeltje 00u00 0

De politie van de Oost-Vlaamse zone Erpe-Mere/Lede is vrijdagavond opgeroepen voor ... een vrijend koppeltje. Buurtbewoners hadden aan de Gentsesteenweg in Erpe een verdacht voertuig opgemerkt dat al een hele tijd met draaiende motor geparkeerd stond. Uiteindelijk bleek het loos alarm. "De controle door onze toezichtsploegen wees uit dat het een 'liefdeskoppeltje' betrof dat maar moeilijk afscheid kon nemen", aldus de politie. "Niettemin is het positief dat mensen niet twijfelen en verdachte handelingen meteen melden." (KMJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN