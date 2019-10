Exclusief voor abonnees Politie moet traangas inzetten tegen boze Koerden in Brussel 10 oktober 2019

De oproep van de Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië om overal ter wereld te betogen tegen het Turkse offensief, heeft ook in ons land navolging gekend. In Brussel betoogde een honderdtal Koerden, een manifestatie die uitmondde in rellen waarbij de politie tussenbeide moest komen. De Koerden verzamelden vlak bij het Europees Parlement en trokken dan naar de Amerikaanse ambassade. President Donald Trump had eerder zijn fiat gegeven voor een militair offensief van de Turken in Syrië. Aan de ambassade begonnen de betogers amok te maken. De politie zette traangas in en sloegen enkele manifestanten met de wapenstok. Later kwamen ook het waterkanon en een helikopter de agenten ondersteunen. Uiteindelijk mochten de betogers hun optocht verderzetten onder politiebegeleiding. (SVHM)

