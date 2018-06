Politie moet 'gestrafte vrouw' bevrijden uit nachtclub 18 juni 2018

De politie van Sint-Niklaas is gisterochtend naar een nachtclub moeten snellen, nadat een vrouw de hulpdiensten gebeld had om te melden dat ze vastzat in het pand. Enkele patrouilles stelden vast dat club Levels was afgesloten. De vrouw kon snel bevrijd worden. Het gaat om de zaak van Dylan Van den Brande, zoon 'The Sky Is The Limit'-deelnemer Michel Van den Brande. Volgens die laatste ging het om een misverstand. De vrouw in kwestie verklaart echter iets anders. Ze werkt voor Dylan Van den Brande en zegt dat ze gestraft was omdat ze vijf uur te laat op haar werk was verschenen.