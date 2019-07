Exclusief voor abonnees Politie moet 'dieven' die ze al schietend achtervolgt weer vrijlaten 04 juli 2019

De mannen die gearresteerd werden na een mislukte tunnelroof in Gent, zijn alweer vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs. De echte daders lijken spoorloos. Nochtans werden de vermeende daders gevat na een politieachtervolging, waarbij de agenten het vuur openden op een vluchtende auto. Die botste tegen een andere wagen en de inzittenden namen de benen. De politie arresteerde uiteindelijk drie mannen. "De wagen die werd beschoten, was effectief de vluchtauto", zegt het parket. Het voertuig kon ook gelinkt worden aan één van de drie verdachten: een Roemeen die werkt voor een firma aan wie de eigenaar de wagen had uitgeleend. Maar er is dus onvoldoende bewijs tegen de verdachten.

