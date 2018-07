Politie mag camera's plaatsen op festivals en in de rechtbank 14 juli 2018

00u00 0

De politie mag in de toekomst tijdelijke camera's plaatsen op grote evenementen zoals festivals, of in de rechtbank tijdens mediagenieke, risicogevoelige processen zoals bijvoorbeeld terreurzaken. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. Al zijn er wel voorwaarden verbonden aan het plaatsen van zo'n camera, benadrukt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Er moeten voldoende aanwijzingen zijn dat een camera op die plaats nuttig is voor de politie, én de organisator (bijvoorbeeld de festivalorganisatie of de voorzitter van de rechtbank) moet akkoord gaan. De wetteksten geven de politie ook de mogelijkheid om in real time beelden te bekijken van camera's die door de organisatoren werden geplaatst, bijvoorbeeld aan de ingang van een festival. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN