Politie lost verdwijning op: kind ligt gewoon in bed 23 juli 2018

Een zoektocht naar een vermist kind in Oostende is zaterdag bijzonder snel opgelost. De ouders sloegen rond 13 uur alarm omdat hun kindje van vijf verdwenen was. "Toen onze patrouille aankwam, waren buren al volop de omgeving aan het uitkammen. Maar de politiemensen besloten toch nog eens rond te gaan in de woning voordat ze buiten verder zochten", vertelt Carlo Smits van de politiezone Oostende. Ze konden de bange ouders meteen geruststellen. "Het kind was blijkbaar stiekem naar zijn kamer gelopen om een dutje te doen", lacht Smits. "Het lag braaf in z'n eigen bed." De laatste plek waar mama en papa aan hadden gedacht... (BBO)