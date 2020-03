Exclusief voor abonnees Politie legt ook bouwwerven stil 19 maart 2020

Her en der zijn gisteren bouwwerven stilgelegd door de politie, zo meldt de Bouwunie. Ook vrachtwagens en camionettes met personeel werden tegengehouden. Nochtans had de Bouwunie haar leden opgeroepen zich aan de overheidsmaatregelen te houden - anderhalve meter afstand houden bij bedrijven waar telewerk niet mogelijk is. "Blijkbaar is de interpretatie van de ordediensten anders dan wordt weergegeven in de afgekondigde maatregelen", zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De organisatie vraagt "onmiddellijk" duidelijkheid. "We vinden dit onverantwoord. Ofwel kan er gewerkt worden, ofwel niet", aldus Waeytens.