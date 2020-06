Exclusief voor abonnees Politie legt feest met 100 studenten van prestigieus college stil 24 juni 2020

De lokale politie van Brugge laat weten dat studenten van het prestigieuze Europacollege het maandagnacht te bont gemaakt hebben. In overleg met de diensten van de rector vonden in verschillende studentenhuizen afscheidsfeestjes plaats. De afspraak was dat bezoekers niet zouden worden toegelaten. Maar in het studentenhuis aan het Biskajersplein waren volgens de politie meer dan 100 jongeren aanwezig. Er waren klachten over luide muziek en ook de studenten zelf lieten stevig van zich horen. "Alle coronaregels werden met de voeten getreden en de opgetrommelde agenten werden serieus uitgescholden", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Korpschef Dirk Van Nuffel heeft het over "verwerpelijk en arrogant" gedrag. "En dat van afgestudeerden die ooit de top van de Europese politiek, administratie en diplomatie zullen bereiken." Er zijn geen GAS-boetes uitgedeeld, maar de politie zal wel een proces-verbaal opmaken tegen het college als organisator van het evenement. Daar worden de feiten overigens genuanceerd. "Allicht hebben onze studenten iets te luid gefeest, maar ze hebben zeker géén coronamaatregelen geschonden", zegt communicatieverantwoordelijke Angela O'Neill in de Krant van West-Vlaanderen. "Iedereen is binnen zijn bubbel gebleven."

