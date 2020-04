Exclusief voor abonnees Politie legt barbecue stil bij Oulare 14 april 2020

De politie van Hasselt heeft afgelopen weekend een barbecue moeten stilleggen in Hasselt waarop vijf mensen aanwezig waren. Het zou Standard-aanvaller Obbi Oulare (24) geweest zijn die de barbecue organiseerde. De Hasseltse politie wilde dat echter niet bevestigen. "We gaan niet verder in op de details, maar alle vijf aanwezigen kregen een proces-verbaal."

