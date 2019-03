Exclusief voor abonnees Politie legt Antwerps 'horrorschip' aan ketting: "Rot eten en kapitein is gaan lopen" 30 maart 2019

In de Antwerpse haven is de 'Basel Express' aan de ketting gelegd nadat er zo'n dertig inbreuken werden vastgesteld, zowel op technisch als op hygiënisch vlak. "Het voedsel is bedorven", zegt bevoegd inspecteur Marc Van Noten. Aan boord zijn zo'n twintig bemanningsleden, vooral Syriërs, Egyptenaren en Indiërs. De kapitein, ook een Syriër, is op de vlucht geslagen. "Het lijkt er ook op dat de bemanning niet betaald is, maar dat kunnen we niet nakijken: ook de loonstrookjes zijn spoorloos." De matrozen zullen vermoedelijk gerepatrieerd worden en de scheepseigenaar, een Egyptenaar, riskeert een boete. (BJS)

