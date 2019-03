Politie laat 23 haatberichten van internet halen in heel jaar 23 maart 2019

De Belgische politie heeft vorig jaar amper 23 haatboodschappen laten verwijderen van sociale media. In 2017 waren dat er 33. Na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland stelde de sectie van de federale politie die naar hate speech speurt bovendien slechts één proces-verbaal op. Nochtans bulkte het internet toen van de racistische praat en liepen bij gelijkekansencentrum Unia 20 meldingen binnen. De internetrecherche blijkt enkel een pv uit te schrijven als een 'trol' meermaals in de fout gaat. "Wie eenmaal uit de bocht gaat, wordt niet bestraft." Justitieminister Koen Geens (CD&V) pleit voor een hardere Europese aanpak en zit daarover maandag samen met collega's. (KSN/FT)