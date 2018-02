Politie krijgt app met databanken op smartphone 01 februari 2018

De Antwerpse politie krijgt een nieuwe app Focus. Daarmee kunnen agenten rechtstreeks toegang krijgen tot 60 databanken. Dat gaat van het rijksregister, de nummerplaten van het DIV, het strafregister, het wapenregister, maar ook tot databanken met foto's van politiecamera's of lijsten van winkels in een straat. Vroeger moest die info opgevraagd worden in de commandokamer. De app Focus is ook helemaal ingewerkt in de 54 nieuwe combi's van de politie. Die auto's zijn omgevormd tot een rijdend kantoor. Het prijskaartje is navenant: 100.000 euro per stuk. Binnenlandminister Jambon (N-VA) laat weten dat de app de standaard moet worden voor politie in het hele land. (PLA)