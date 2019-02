Politie koopt voor 25 miljoen euro luxewagens 25 februari 2019

De federale politie zal de komende zeven jaar in totaal 25 miljoen euro uitgeven aan 49 gepantserde luxewagens. Het gaat om limousines van de Mercedes S-klasse Berline, waarin de politie buitenlandse staatshoofden zal vervoeren. Vroeger huurde de politie zulke auto's. De vakbonden vinden dat de politie het geld beter kan gebruiken om basisbenodigdheden te kopen: nieuwe combi's, bijvoorbeeld. Volgens de federale politie zijn de aankopen wel degelijk nodig omdat er in ons land veel Europese en internationale evenementen zijn met hoge veiligheidseisen. Het Luikse bedrijf Carat Duchatelet zal de voertuigen leveren. Volgens derijkstebelgen.be is het de laatste strohalm voor dat bedrijf. Vorig jaar daalde de omzet nog met 60% tot 5 miljoen euro. De Franse bank Société Générale is al een tijdje tevergeefs op zoek naar een overnemer.

HLN