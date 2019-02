Politie klaagt over hoge werkdruk 18 februari 2019

De politie kreunt onder de hoge werkdruk. Dat blijkt uit een audit die uitgevoerd is bij de federale politie en twaalf lokale zones. De agenten kampen met stress, emotionele uitputting, een verhoogd risico op een burn-out of 'buitensporig gedrag', en een verminderde wil om te blijven werken. Meer dan de helft klaagt over psychosociale (57%) of fysieke problemen (55%), terwijl ruim één op de vijf (21%) een werkongeval heeft gehad. Verder geven 58 agenten aan dat ze het voorbije jaar aan zelfmoord gedacht hebben met de intentie die gedachte ook uit te voeren. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal de resultaten vooreerst analyseren. "Daarna kunnen we de nodige maatregelen nemen om het welzijn van het personeel te verbeteren. Ik heb een prioriteit gemaakt van de rekrutering en het vermijden van geweld tegen de veiligheids- en hulpdiensten." (IBO)

