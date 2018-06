Politie kent chauffeur die fietser wegsleepte 22 juni 2018

De chauffeur die maandagavond fietser Stefan Huybrechts (38) aanreed in Borgerhout en hem dan naar de kant sleepte, is geïdentificeerd. De politie kreeg de identiteit van de man via een autoverhuurder uit Schilde. De chauffeur, een allochtone jongeman uit Antwerpen, is spoorloos. Hij is al voor andere feiten bekend bij politie en gerecht. Een getuige had de nummerplaat van de zwarte Mercedes genoteerd toen de chauffeur en zijn passagier vluchtmisdrijf pleegden. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter. Dinsdagochtend bracht de chauffeur de Mercedes die voor een weekendje was gehuurd, terug naar het verhuurbedrijf. De C-klasse leek op het eerste gezicht niet beschadigd. De politie nam de wagen enkele uren later in beslag voor sporenonderzoek. (PLA)

