Exclusief voor abonnees Politie kan kustgangers op E40 laten omkeren Telsysteem met 250 camera's 11 juni 2020

00u00 0

Wordt het deze zomer écht te druk aan onze kust, dan zullen badsteden dagjestoeristen kunnen weigeren en zullen volle treinen eventueel naar nog niet verzadigde stranden worden afgeleid. Zelfs wie nog maar met de wagen onderweg is, kan al door de wegpolitie op de E40 worden gevraagd rechtsomkeer te maken. 250 nieuwe telcamera's die nog voor het eind van deze maand langs zowat de hele kustlijn worden opgesteld, zullen voortdurend de drukte meten. Dat doen ze zowel in de winkelstraten als op de dijken. De realtime druktekaart van de kust is vanaf 27 juni beschikbaar via www.dekust.be. (SPK)