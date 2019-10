Exclusief voor abonnees Politie kan geen nieuwe terreurdreiging aan 04 oktober 2019

00u00 0

Mocht er zich een nieuwe terreurdreiging of een andere grote veiligheidscrisis voordoen, dan kan de federale politie die niet meer aan. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Politieraad, waarin burgemeesters, experts, topmagistraten en politiechefs zitten. De voorzitter van die raad, professor Willy Bruggeman, wijst op een gebrek aan reserves. "In geval van een crisis blijft er geen capaciteit over voor de andere taken. Je ziet het nu al: we zitten maar op terreurniveau 2 en toch moeten de militairen nog bijspringen. Dan spreek ik nog niet over aanslagen, waarbij alles uit de kast gehaald moet worden." Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) roept op om 500 à 900 miljoen euro extra te investeren in "onze basisveiligheid", oftewel: in politie, justitie, brandweer en defensie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis