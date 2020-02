Exclusief voor abonnees Politie-inspecteurs krijgen job terug na 'seksschandaal' 18 februari 2020

Twee politie-inspecteurs die twee jaar geleden betrokken zouden zijn geweest bij een seksschandaal, moeten hun job terugkrijgen. Dat heeft de Raad van State beslist. Het Oost-Vlaamse parket startte een onderzoek nadat er een anonieme brief opdook met meldingen van ongewenste seksuele handelingen door collega's bij de politie van Assenede-Evergem. Na een jaar concludeerde het gerecht dat er onvoldoende bewijzen voor strafrechtelijke feiten waren. Er kwam wel een tuchtonderzoek, waarin het politiecollege oordeelde dat de inspecteurs deontologische fouten hadden begaan. Daarom werden ze vorige zomer ontslagen. De raad van state maakt dat ontslag nu ongedaan omdat het onderzoek niet objectief is gevoerd. Ze mogen weer werken bij de politie. Het is nog niet duidelijk ze terugkeren naar hun oude zone. (SRB)

