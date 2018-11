Politie-inspecteur geschorst voor handeltje in gestolen parfums 29 november 2018

Een inspecteur van de politiezone Rupel in het zuiden van Antwerpen is geschorst omdat hij betrokken zou zijn bij een zwendeltje van gestolen parfums. Zijn vriendin zou systematisch parfums hebben gestolen in de parfumerie in Schelle waar ze werkt. De inspecteur zou valse pv's voor diefstallen door onbekenden uitgeschreven hebben, zodat zijn vriendin niet verdacht werd. Hij verkocht de parfums aan vrienden, familie en zelfs collega's bij het politiekorps. Mogelijk wilde het koppel ook nog een overval op de parfumerie in scène zetten. Ze werden allebei gearresteerd, maar mochten na verhoor beschikken. Ze zijn nog niet in verdenking gesteld en ontkennen alles. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak. (BSB)

