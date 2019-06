Exclusief voor abonnees Politie houdt boze jongeren in toom Festival vlak voor start afgelast 29 juni 2019

00u00 0

Vlak voor het driedaagse rapfestival Vestiville van start moest gaan in het Limburgse Lommel, is het evenement afgelast. "Niet veilig genoeg", oordeelde de burgemeester, kort nadat hoofdact A$AP Rocky om die reden forfait had gegeven. Tot grote ontgoocheling van de naar schatting 1.500 jongeren die al uren voor een gesloten poort stonden. Toen sommigen besloten het terrein te bestormen, moest de oproerpolitie tussenbeide komen met honden. De kroniek van een aangekondigde flop.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis