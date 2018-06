Politie houdt alcoGOALcontrole 19 juni 2018

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen organiseerden lokale politiekorpsen voor en na de wedstrijd alcoholcontroles om dronken chauffeurs uit het verkeer te halen. In het West-Vlaamse Tielt toonden de agenten zich fan van woordmopjes. Daar botsten bestuurders op een 'alcoGOALcontrole'. De politie van Brugge op haar beurt waarschuwt dat er zaterdag tijdens de volgende WK-wedstrijd van België ook op grote schaal gecontroleerd wordt. Als het een geruststelling mag zijn: in het Oost-Vlaamse Opdorp was volgens de organisatoren van het lokale WK-dorp opvallend veel vraag naar alcoholvrij bier.