Politie Hongkong zet voor het eerst waterkanon in 26 augustus 2019

De politie in Hongkong heeft gisteren voor het eerst sinds de recente protesten waterkanonnen ingezet in een poging om demonstranten uiteen te drijven. Opnieuw gingen het voorbije weekend tienduizenden Hongkongers de straat op tegen de Chinese invloed op de voormalige Britse kolonie. Ze voerden ook protest tegen nieuwe surveillancetechnieken van de overheid. Ter hoogte van een groot kantorencomplex in Kowloon in het westen van Hongkong kwam het tot rellen tussen betogers en de politie, na afloop van een vreedzame mars. Manifestanten bekogelden agenten met stenen en molotovcocktails. De politie gebruikte niet alleen traangas om de actievoerders terug te drijven, maar ook - en voor het eerst sinds het protest drie maanden geleden uitbrak - waterkanonnen. De oproerpolitie had eerder verklaard dat het waterkanon enkel zou worden ingezet bij een "grootschalige verstoring van de openbare orde". Verschillende mensen raakten de afgelopen dagen gewond bij de protesten. (AG)

