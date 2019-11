Exclusief voor abonnees Politie helpt KVM zoeken naar racistische fan 06 november 2019

De KV Mechelen-supporter die vorig weekend een Hitlergroet bracht aan Charleroi-speler Ilaimaharitra is nog niet gevat. Met het oog op de privacywetgeving begeleidt de politie Malinwa in de zoektocht naar de man. Ze verwachten eerstdaags de persoon in kwestie te kunnen identificeren en op basis van de beelden een pv te maken. KVM zal de fan in kwestie ook bestraffen. Volgende week lanceert de Pro League een sensibiliseringsspot tegen racisme en er komt een handleiding over hoe om te gaan met racisme in een stadion. (NVK)