Politie heeft nu ook virtueel loket 29 februari 2020

Genk en Bree krijgen een virtueel politiekantoor. "Of je nu je rijbewijs kwijt bent of aangifte van geweld wilt doen: alles blijft hetzelfde. Alleen babbel je nu tegen een collega die achter een scherm zit", zegt korpschef Frank Mulleners. "Je komt steeds bij ons vast team van collega's terecht die opereren vanuit Houthalen." In Genk kan er vandaag al 24 uur op zeven dagen gebruik gemaakt worden van het loket. Bedoeling is dat ook Bree dezelfde dienstverlening krijgt. De voordelen zijn legio, vindt de kopschef: "Meer blauw op straat, minder uitgaven voor het korps én een betere dienstverlening."