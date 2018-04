Politie heeft 'hoofdverzamelaar' wraakporno in het vizier 14 april 2018

Het Belgische gerecht zit de 'hoofdverzamelaar' op de hielen van de wraakporno waar meer dan 140 Vlaamse meisjes het slachtoffer van zijn. De Nederlander, die de nickname 'slalippe' gebruikte, sloot gisteren de database met honderden naaktfoto's en filmpjes, in een poging om zijn sporen te wissen. "We hebben sterke indicaties over zijn identiteit", aldus een bron dicht bij het onderzoek. Enkele mogelijke slachtoffers hebben zich al gemeld. Dat het gerecht in ons land de Vlaamse slachtoffers niet zélf contacteert, krijgt kritiek van slachtofferverenigingen. "Elk van hen moet de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen", klinkt het bij Steunpunt Mens en Samenleving. "Zij kunnen ook helpen reconstrueren hoe de beelden verspreid zijn."

