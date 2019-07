Exclusief voor abonnees Politie heeft 15 rubberkogels nodig om man met machete te stoppen 15 juli 2019

00u00 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een man in Marcinelle, bij Charleroi, auto's vernield met een sabel en een machete. Dat meldt het parket van Charleroi. De lokale politie moest vijftien rubberkogels afvuren om de man te kalmeren. Volgens het parket was er een ruzie ontstaan tussen de man en zijn moeder. Om zijn woede te uiten, ging hij naar buiten en takelde hij de wagen van zijn moeder toe met de wapens. Terwijl hij bezig was, nam hij ook de auto's van enkele buren onder handen. In totaal raakten vijf wagens beschadigd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis