Exclusief voor abonnees Politie haalt 15-jarige met tractor van de baan 14 december 2019

00u00 0

Een vijftienjarige is door de politie uit het verkeer gehaald terwijl hij in de buurt van Mechelen doodgemoedereerd rondreed met een kniklader. "Voor dat soort tractor heb je een rijbewijs B nodig", zegt de politie. De jongeman werd opgemerkt op de baan van Leest naar Tisselt en had er op dat moment al een traject opzitten van acht kilometer. "De eigenaar van het voertuig zal een proces-verbaal krijgen omdat hij de tractor uitleende aan een persoon die geen rijbewijs heeft." De eigenaar riskeert een boete die kan oplopen tot 8.000 euro.(TVDZM)