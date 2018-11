Politie gooit 'valse' journalist in cel bij protest 26 november 2018

Een journalist van de krant 'La Dernière Heure' die zaterdagnacht een reportage maakte over het gele hesjes-protest in Charleroi, is door de politie opgepakt. De agenten verweten hem een "valse journalist" te zijn. Hij bracht de nacht in de cel door voordat hij zonder uitleg werd vrijgelaten. Patrick Lefèbvre was rellen aan een rotonde aan het filmen toen hij naar eigen zeggen brutaal aangesproken werd door de politie. "Ik droeg nochtans mijn oranje hesje waarop 'pers' staat en mijn legitimatiekaart hing rond mijn hals." De politie liet hem daarna even met rust, maar toen hij een actie van de politie filmde, werd hij door een agent vastgegrepen. Hij werd opgepakt en zonder schoenen en broeksriem in de cel gegooid, waar hij tot 7 uur opgesloten bleef. "Dan hebben ze me vrijgelaten zonder uitleg en zonder verhoor. Alleen een onderofficier heeft me excuses aangeboden", aldus de journalist. (JBG)

