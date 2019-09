Exclusief voor abonnees Politie geeft extreemrechtse 'Mars op Brussel' negatief advies 11 september 2019

00u00 0

De Brusselse politie heeft een negatief advies gegeven voor de extreemrechtse betoging 'Mars op Brussel', die nu zondag zou plaatsvinden. "Over de redenen kunnen we niet meer info geven", stelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. Het is Brussels burgemeester Close die nu moet beslissen of de Mars mag doorgaan. De betogers willen zich uitspreken tegen de nieuwe Vlaamse coalitie en hun verontwaardiging tonen over het ontbreken van Vlaams Belang in de Vlaamse regering. De extremistische groep Bloed, Bodem, Eer en Trouw zou achter de organisatie zitten. Burgemeester Close geeft geen commentaar.