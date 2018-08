Politie gebruikt geld van verkeersboetes voor tuinbanken en grasmaaiers "We kunnen toch niet elk jaar flitsauto kopen?" Xavier Lenaers & Toon Royackers

23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Het geld uit de pot van het verkeersveiligheidsfonds in ons land gaat lang niet alleen naar maatregelen om onze verkeersveiligheid te verbeteren. Sommige politiezones kopen er ook doodleuk tuinbanken mee om rond hun kantoor te plaatsen. Zelfs grasmachines duiken al eens op in de begroting. Dat blijkt uit een doorlichting bij de politiezone Kanton Borgloon in Limburg.

Wie een boete krijgt, kan al eens vloeken. Maar het geld wordt nadien wel goed besteed. In theorie, althans. Politiezones in ons land krijgen sinds 2007 geld uit het federale 'verkeersboetefonds', dat intussen is omgevormd in het 'verkeersveiligheidsfonds'. Het klinkt al beter, en de politiezones kunnen er spullen mee kopen om nog meer verkeersacties te houden, die de veiligheid op onze wegen extra moet garanderen. Meetapparatuur, smileyborden of politiemotoren zijn perfect te verantwoorden. "Maar in de politiezone Kanton Borgloon wordt met het geld van de verkeersboetes evengoed tuinmeubelen aangekocht", beweert de lokale commissaris Jean-Pierre Vansimpsen. "Ook grasmachines en wc-papier zijn betaald met hetzelfde fonds."

De commissaris heeft de grootste moeite met die politiek. Hij maakte een doorlichting van de budgetten in zijn zone. "Eigenlijk is dit hallucinant. Aan de ene kant is er te weinig geld om zwarte verkeerspunten in ons land aan te pakken, aan de andere kant geven politiezones het geld aan zaken die totaal niets met verkeersveiligheid te maken hebben. Voor de lokale politiezones is dat handig: want zij gebruiken het geld nu voor hun algemene begroting. Gemeenten moeten zo minder bijpassen. Dat gebeurt hier in onze zone Kanton Borgloon, maar het gebeurt ook elders. Het doel van het fonds is het aantal verkeersslachtoffers te halveren. Maar met een grasmaaier en een tuinbank gaat dat niet lukken."

Controle, in theorie

Het geld wordt op dit moment in goed vertrouwen aan de politiezones gestort. "In theorie is er controle, maar dat is dus opnieuw de theorie. Kennelijk passeren dit soort aankopen. Dat kun je toch niet verantwoorden aan bijvoorbeeld de ouders van verongelukte kinderen? Toen ik hen dit vertelde, vielen ze achterover. We moeten dat geld besteden waarvoor het bedoeld is. In 2012 heb ik het probleem al aangekaart binnen ons eigen politiecollege. Maar er is blijkbaar geen haast om het op te lossen."

Waarnemend korpschef Ronny Maes van de politiezone Kanton Borgloon ziet het probleem niet. "In het begin moesten die gelden exclusief naar acties voor verkeersveiligheid gaan, maar vandaag niet meer. De dotatie mag in de algemene middelen steken. Ja, we hebben tuinbanken gekocht, zodat onze politiemensen in de binnentuin hun boterhammen kunnen opeten. Is dat verkeerd? Ze hebben alles samen iets meer dan 2.000 euro gekost. Voor het overige besteden wij hier héél veel geld aan verkeersveiligheid. Het ene jaar al wat meer dan het andere. En dat is logisch ook: je hebt als politiezone niet elk jaar een dure flitswagen nodig."

Onaanvaardbaar

Hoe andere politiezones dat doen? "Wij zijn daar heel strikt in", zegt bijvoorbeeld korpschef Dirk Claes van de aanpalende politiezone Bilzen, Hoeselt en Riemst. "Elke euro uit het fonds gaat naar verkeersveiligheid, precies zoals het Koninklijk Besluit ons voorschrijft." Woordvoerder Olivier Van Raemdonck van binnenlandminister Jan Jambon is eveneens duidelijk. "Tuinbanken en grasmaaiers aankopen met geld uit het verkeersveiligheidsfonds? Onaanvaardbaar! Dat geld is enkel en alleen bedoeld voor de verkeersveiligheid. Of we dat wel voldoende controleren? Dat is onmogelijk voor onze 182 politiezones, hé. We mogen er toch van uitgaan dat onze eigen overheden correct met hun dotaties omgaan? Het is ook de taak van de politiecolleges en de gemeenten om dat te controleren. Die willen toch ook dat de verkeersveiligheid verbeterd wordt? Als we klachten krijgen dat het geld niet correct besteed worden, zullen we dat zeker laten onderzoeken."