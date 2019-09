Exclusief voor abonnees Politie: "Fotografeer alle schade en ga naar dokter als je oorsuizingen hebt" 04 september 2019

00u00 0

Heel wat huizen in de buurt liepen schade op door de ontploffing. Behalve de drie ingestorte huizen werden nog drie panden ten minste gisteren en afgelopen nacht onbewoonbaar verklaard. Ook de ramen van heel wat huizen sneuvelden, waardoor de trottoirs bezaaid waren met glasscherven. De Antwerpse politie riep omwonenden van de wijk Ridderveld op om foto's van alle schade te nemen en die niet alleen aan de verzekeringsmaatschappij, maar ook aan de olitie zelf te bezorgen. "Op die manier kan die ook meteen worden opgenomen in het gerechtelijk dossier", klinkt het. Voorts raadt de politie omwonenden en voorbijgangers met oorsuizingen of andere lichamelijke klachten aan om naar de huisarts te gaan. Slachtoffers en hun familie kunnen voorts ook nog terecht bij de dienst Slachtofferhulp van CAW Antwerpen voor emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie. (JAA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis