Politie en De Lijn sturen chauffeurs Brussel-Noord heen en weer 29 november 2018

De chauffeurs van De Lijn die sinds maandag met hun bussen halt houden in het midden van de Vooruitgangstraat keerden gisteren terug naar hun plaats onder het station van Brussel-Noord ... om daar van De Lijn te horen te krijgen dat ze onmiddellijk moesten terugkeren. Dinsdag werden de chauffeurs nochtans verwittigd door de politie. Als ze blijven parkeren in de Vooruitgangstraat - op weg naar de nieuwe opstapplaats aan het Rogierplein - riskeren ze een boete die nota bene op hun naam terechtkomt. De Lijn houdt echter voet bij stuk. "We hebben die chauffeurs uitdrukkelijk de instructie gegeven om terug te keren", zegt woordvoerder Sonja Loos. Anders wordt het volgens haar te verwarrend voor de reizigers. "Er is nog niks gewijzigd aan onze maatregel om de opstaphalte te verplaatsen", klinkt het. Die verplaatsing kwam er door overlast en onveiligheid aan Brussel-Noord. (VRJB)

