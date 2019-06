Politie dreigt met staking tijdens Gentse Feesten Bjorn Maeckelbergh

24 juni 2019

04u22 6 De Krant De lokale politie van Gent dreigt het werk neer te leggen tijdens de Gentse Feesten. Ze eisen dringend extra aanwervingen, omdat het personeelstekort er nu al jaren aansleept en zelfs verergert.

ACOD, VSOA, ACV Politie en NSPV dienen een gemeenschappelijke stakingsaanzegging in voor de Gentse politie, die loopt van 1 juli tot en met 30 september. “Die periode beslaat ook de Gentse Feesten, van 19 tot en met 28 juli, en da’s niet toevallig”, geeft Joery Dehaes van ACV Politie toe. “Zo kunnen we meer druk zetten.” Alles draait om het structurele personeelstekort. Dat klaagden de vakbonden al meerdere keren aan bij de bevoegde ministers. Aanwervingen gebeurden de voorbije jaren telkens minimaal. Het aantal operationele politiemensen steeg amper. Op papier zou het kader van de politiezone Gent 1.178 mensen moeten tellen. Door besparingen ligt dat cijfer echter al jaren op 1.099. En zelfs dat aantal wordt niet gehaald: in de praktijk zijn er nóg 30 politiemensen minder. “Dat tekort zal alleen toenemen, door collega’s die met pensioen gaan of die uitkijken naar een andere job”, zegt Dehaes.

De bonden hebben het over shiften van meer dan 12 uur en diensten die gebeuren op basis van vrijwilligheid. “De politiemensen kunnen amper verlof of recup nemen. Bij de interventiedienst is de weigering van verlof eerder regel dan uitzondering. Zélfs als het meer dan 6 maanden vooraf wordt aangevraagd en buiten de normale verlofperiodes valt.”

De bonden eisen op korte termijn de nodige aanwervingen om het kader volledig in te vullen. Op middellange termijn willen ze een korps dat in evenwicht is met de werklast. Ze eisen ook dat het personeel weer recup en verlof kan nemen. De politie zal vanavond voor de Gentse gemeenteraad actievoeren om de situatie aan te klagen.

Op de Gentse Feesten worden elke dag zo’n 300 agenten ingezet - het exacte aantal blijft om veiligheidsredenen geheim. Vorig jaar waren er 1,3 miljoen bezoekers. De politie moest tussenkomen bij 73 vechtpartijen en betrapte 813 wildplassers.