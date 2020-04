Exclusief voor abonnees Politie dient stakingsaanzegging in "voor mondmaskers" 02 april 2020

Politievakbonden ACV, VSOA en NSPV hebben een stakingsaanzegging ingediend om hun onvrede te uiten over het gebrek aan mondmaskers. "We willen dat de overheid het politiepersoneel beschouwt als een prioritaire beroepscategorie", klinkt het. Dat is vandaag niet het geval. De bonden benadrukken dat ze niet van plan zijn het land plat te leggen. "Wij willen een debat met minister Pieter De Crem (CD&V) over de manier waarop onze collega's goed kunnen worden uitgerust." Volgens de bonden zou de hele bevolking beter beschermd zijn als ook de politie mondmaskers heeft. "Omdat een agent veel burgers tegenkomt en bij een gebrek aan een masker een mogelijke verspreider van de ziekte wordt."