Politie controleert preventief bij Turkse huwelijken 21 april 2018

In Heusden-Zolder en Genk zal de politie controles uitvoeren bij Turkse huwelijken om overlast tegen te gaan en de veiligheid te garanderen. In beide plaatsen werden onlangs in het openbaar geweerschoten gelost tijdens trouwstoeten. "De openbare weg is de openbare weg en we moeten het signaal geven dat zoiets niet kan", zegt burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder. "Ook vanuit de Turkse gemeenschap zélf komt trouwens de oproep om streng op te treden bij trouwstoeten", aldus Genks burgemeester Wim Dries. "We zullen trouwers een infobrochure meegeven, waarin de regels rond trouwstoeten worden opgenomen."