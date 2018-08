Politie botst tegen Gentsupporter na match 06 augustus 2018

Een 29-jarige supporter van AA Gent is zaterdagavond na de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem aangereden door de politie. Een kwartier na affluiten wilde de man oversteken ter hoogte van Holiday Inn Express, maar hij had niet in de gaten dat een politiewagen er passeerde. De fietser werd geraakt en gewond overgebracht naar het nabijgelegen UZ. "Ons voertuig reed prioritair", klinkt het bij de Gentse politie. "Gelukkig was het slachtoffer nooit in levensgevaar." (OSG/JEW)