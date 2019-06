Exclusief voor abonnees Politie blijft mannenbastion: amper 11 vrouwelijke korpschefs 14 juni 2019

De politie blijft in ons land een écht mannenbastion: er zijn bij de lokale politie nog altijd maar elf vrouwen korpschef, tegenover 172 mannen. Bij de lokale politie werken nu 5.685 vrouwen bij het basiskader - da's één op de vier. Het middenkader telt 755 vrouwen, ofwel 16,1%. En bij de officieren zijn er 226 vrouwen (12,8%). Catherine De Bolle - vandaag grote baas van Europol - stond tussen 2012 en 2018 aan de top van de federale politie. Vandaag oefenen er daar nog altijd maar zes vrouwen een directeursfunctie uit. Dat blijkt uit cijfers van binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V). Bij rekruteringen en selectierondes is het een streefdoel van de federale politie om evenveel mannen al vrouwen in dienst te nemen. Een actieplan moet ook de gelijkheid van mannen en vrouwen verbeteren.

